Ilgiorno.it - Magnolie in fiore a Milano, ritorna il boom delle foto sui social: piazza Tommaseo la più immortalata

, 19 marzo 2025 – Alberi ine campi di tulipani riaperti: la primavera è arrivata. E da domani, giovedì 20 marzo, giorno in cui cade l’Equinozio, sarà ufficiale anche sul calendario. Lo spettacolo della natura incanta tutti gli anni, anche nel capoluogo lombardo. La città offre scorci dal grande impatto visivo che diventano i protagonisti degli scattigrafici pubblicati suinetwork. Da Facebook a Instagram, è impossibile non trovaree le suesoulangeana o il chiostro di Santa MariaGrazie – a pochi passi dal refettorio del convento dove Leonardo da Vinci dipinse l’Ultima Cena – con le sue quattrostellate. Ma bellissimi esemplari si trovano anche inCairoli,Oberdan, in via Santa Croce e inDuomo, dietro la cattedrale, verso l’Arcivescovado.