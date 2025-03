Ilfattoquotidiano.it - Maestra in un asilo cattolico e star di Onlyfans: “1200 euro di stipendio non bastano, non torno indietro di un passo. La clausola morale? Non l’ho violata”. La storia di Elena Marga

Da educatrice in unai video hot sucon rischio licenziamento. Il caso della 29enneMaraga, la maestrina trevigiana che fuori dalle aule si mostra senza veli e mostra di conoscere a meraviglia il sesso e i suoi segreti, è esploso da alcuni giorni e non accenna a spegnersi. La Maraga infatti è stata sospesa dalla scuola cattolica in cui lavora in attesa di una decisione definitiva sul suo conto da parte dell’istituto, ma la ragazza sembra tutt’altro che rassegnata, anzi difende a spada tratta le proprie scelte che, a suo avviso, non violano alcun regolamento scolastico. “Non ho mai accettato le mamme dei miei alunni nel mio profilo privato, avranno chiesto ai loro mariti o a un amico di trovarmi”, ha spiegato la donna al Corriere del Veneto. Maraga è stata infatti contattata dalla responsabile della scuola affinchè venisse cancellato il profilo social osè in quanto avrebbe “rovinato” l’immagine dell’istituto.