Ma quel biglietto è suo Grande Fratello glielo ha fatto trovare lì È per lei | cosa c’è scritto

Leggi su Caffeinamagazine.it

“L’haper lei, eccosignifica.”. Dai social arriva una segnalazione molto particolare che riguarda Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due concorrenti delnon si parlano più da giorni dopo la fine della loro relazione, nata proprio all’interno della casa. Tuttavia, nelle ultime ore è accaduto qualdi inaspettato. A fare la scoperta è stato un fan della coppia e, in particolare, del fotomodello milanese. Come sa bene il pubblico del, Lorenzo e Shaila si sono detti addio. Una situazione difficile da gestire, considerando che la convivenza forzata li obbliga a vedersi ogni giorno. La decisione definitiva sarebbe stata presa dall’ex velina di Striscia la Notizia, anche se Lorenzo aveva già mostrato più volte segni di sofferenza. Tra i due è calato il gelo: ormai sembra non esserci più alcuna comunicazione.