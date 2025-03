Lanotiziagiornale.it - Ma quale hotspot a Porto Empedocle, dietro c’è un Centro per i rimpatri

L’diè l’ennesima prova che il governo Meloni ha trasformato l’accoglienza in un simulacro, un’operazione di facciata che cela il vero obiettivo: respingere. Il rapdel monitoraggio condotto da Asgi e Maldusa (pubblicato a febbraio 2025) lo documenta con precisione:non è un luogo di prima assistenza, ma un ingranaggio di un sistema detentivo e selettivo che ha poco a che fare con il rispetto dei diritti fondamentali.Un’accoglienza che si traduce in detenzioneIl, gestito formalmente dalla Croce Rossa Italiana, funge da prolungamento dell’di Lampedusa. Le persone migranti vi transitano rapidamente, trasferite dopo procedure sommarie di identificazione. L’accesso alha rivelato una realtà ben diversa dalle narrazioni ufficiali: l’è vuoto al momento della visita, ma è chiaro che quando operativo funziona come un meccanismo di smistamento rapido, dove le persone vengono etichettate e indirizzate verso destinazioni decise a monte.