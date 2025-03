Ilgiorno.it - Ma qual è l’altezza delle lasagne? Lo spiega Vito a teatro: “Amo cucinare, sul palco vi servo il politicamente scorretto”

L’argomento è di quelli che spaccano intere famiglie: “”. Che quasi uno preferisce parlare di politica al pranzo di Natale. Quindi meglio affidarsi a un professionista, possibilmente di estrazione emiliana, come l’amatissimo: icona (muta) anni 80, attore comico (da sempre), nei salotti di mezza Italia grazie al successo di “con i suoi” su Gambero Rosso Channel. Insomma, una vita fra risate e tortellini. C’è di peggio. Ora in giro per teatri con questo monologo scritto da Francesco Freyrie e Andrea Zalone. Da venerdì a domenica al Leonardo, per la stagione di MTM., lei non ha paura di affrontare le sfide più ardue. “Lo so lo so, non a caso il sottotitolo recita “monologo di sopravvivenza gastronomica“. C’è però da tenere presente che sonoe non salvo nessuno: da quelli con le allergie ai rompiballeordinazioni, passando per il mondo dei camerieri.