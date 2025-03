Bergamonews.it - “Ma per fortuna che c’era il Gaber”: al Gavazzeni in scena Gioele Dix

Seriate.Dix con lo spettacolo Ma percheilfa tappa al Cineteatrodi Seriate sabato 5 aprile alle 21. Si ricorda che la data del 5 aprile sostituisce quella del 4 aprile, precedentemente programmata. I biglietti acquistati per la data del 4 aprile restano validi.C’è ancora disponibilità di biglietti per sabato 5, a 37.50 euro (comprensivo di diritto di prevendita) su ticketone.it e alla biglietteria del cineteatrodi Seriate. Per info: 035.294868In occasione del ventennale della sua scomparsa,Dix rende omaggio al talento inimitabile di Giorgio, l’artista da molti considerato come il migliore interprete delle aspirazioni di giovani che – per citare le parole di una sua canzone – “stavano cercando, magari con un po’ di presunzione, di cambiare il mondo”.