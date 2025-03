Lanotiziagiornale.it - M5S e Avs in trincea contro la deriva bellicista

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Se il Pd continua a crogiolarsi nei suoi dubbi tra i sì e i no al piano di riarmo che arrivano dalle diverse anime del partito, ci sono due partiti che sono fermi e granitici nel no allo shopping militare. E si tratta del M5S e di Avs.“Se il M5s ci dice che è un partito antimilitarista, contrario alla difesa e all’acquisto delle armi, e che Guido Crosetto è un guerrafondaio, io rispetto questa posizione. Ma non ho capito. Quando l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte in più di un’occasione ha sottoscritto l’impegno ad arrivare al 2% del Pil in difesa nel 2020/2021, e al tempo significava circa 15 miliardi di euro, perché lo ha fatto se non era d’accordo? lo avete fatto per compiacere qualcuno?”, ha detto la premier Giorgia Meloni in aula al Senato per le sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 20 e 21 marzo.