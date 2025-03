Lanazione.it - Lutto viola: è morto Giachetti, team manager educato ed elegante

Firenze, 19 marzo 2025 –. Sempre. Sempre perfezionista nel proprio lavoro. Robertoè stato uno degli uomini della Fiorentina più fedeli e impegnati, lavorando accanto ad allenatori e campioni. Dall’accoglienza dei nuovi calciatori in arrivo a Firenze, alla gestione dell’attività del gruppo nei ritiri estivi,è stato anche per moltissimi giornalisti al seguito della Fiorentina, un punto di riferimento unico. Anche Il Museo Fiorentina piange la sua improvvisa scomparsa. Figlio di Luciano, il grande direttore sportivo che ha costruito la Fiorentina Campione d’Italia 1955-56, Roberto, è stato lo storicodella Fiorentina dagli anni ‘80, per oltre un ventennio sempre in panchina al fianco della squadra