Temporeale.info - Lutto tremendo per il Milan, calcio italiano senza parole

Leggi su Temporeale.info

Il mondoe più in generale ilha subito unche inevitabilmente lascia un vuoto incredibile per gli appassionati, che erano molto affezionati al giocatore La stagione delè sottotono per quelle che erano le ambizioni del club. Il cambio di allenatore da Paulo Fonseca a Sergio Conceiçao, unito a . L'articoloper ilTemporeale Quotidiano.