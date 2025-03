Lanazione.it - Lutto nel mondo dell’associazionismo empolese: è morta Viorica Guerri

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 19 marzo 2025 –nelper la morte di, figura molto conosciuta e apprezzata per il suo lungo lavoro all’interno dell’Arci, per cui aveva curato la comunicazione. Aveva 53 anni e da tempo lottava contro una grave malattia. Originaria di Vinci, aveva cominciato la sua attività da giovanissima all’interno del circolo di Petroio, dove continuava a lavorare come volontaria. Tra le tante attività merita di essere ricordato il suo ruolo come fondatrice, e presidente per un periodo, dell'associazione Agrado a Vinci e il lavoro al centro Life della Cgil di Empoli. E’ stata la famiglia, tramite la sorella Laris, a dare notizia della scomparsa: "Stanotte mia sorellaci ha lasciato dolcemente, in punta di piedi come le era congeniale, con quella sua grazia naturale, senza dolore.