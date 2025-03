Ilrestodelcarlino.it - L’urlo della minoranza: "Commissione sicurezza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verrà convocata larichiesta dalla? Alcuni consiglieri dell’opposizione, due giorni fa, hanno protocollato l’istanza per una seduta per discutere la questione, visti i più recenti tragici accadimenti in zona lungomare. Mentre il governo si è attivato, avviando l’iter per elevare di grado il commissariato sambenedettese, in riviera Annalisa Marchegiani, Giorgio De Vecchis e Luciana Barlocci hanno chiesto unaper fare in modo che il sindaco Spazzafumo illustri lo stato dell’arte sulle diverse iniziative da mettere in campo. Sindaco che solo alcune settimane fa aveva emanato un’ordinanza sulla somministrazione di alcolici per far fronte alle derivecosiddetta movida molesta. Con la morte del 24enne, però, è accaduto qualcosa che poco ha a che vedere con la gestione delle serate sambenedettesi.