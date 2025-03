Metropolitanmagazine.it - L’ultimo weekend di marzo 2025 torna il cambio dell’ora: quando spostare le lancette

Anche quest’anno leandranno un’ora avanti per permetterci di godere di un’ora di luce in più. Tra sabato 29 e domenica 30 avverrà ildi, momento che in tantissimi attendono, poiché permetterà di avere più luce e di vedere il sole tramontare più tardi. Per chi possiede dispositivi elettronici, come smartphone e smartwatch, non ci saranno particolari modifiche da fare. Per sveglie e orologi analogici invece, sarà necessariolemanualmente., asi va un’ora indietroSi vocifera da anni sul fatto che alcuni Paesi richiedano l’abolizionesolare a favore di quella legale tutto l’anno. Alcuni medici, per esempio, sostengono la necessità dell’organismo di vedere quanta più luce possibile. Lo dice per esempio il pediatra Italo Farnetani, intervistato dall’Adnkronos.