Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo riff per Dandy Bestia, il sindaco: “Gli Skiantos dissero le cose più intelligenti”. Video

Bologna, 19 marzo 2025 -saluto () a, al secolo Fabio Testoni, ha tutto il sapore della Bologna degli anni Settanta. Anzi, della controcultura della città, di cui glisono stati colonna sonora. Chi c’era all’addio I volti ci sono tutti, portano addosso i segni del tempo di chi non ha mai frequentato “autostrade, ma solo cavedagne”, ovvero quelle stradiccione di campagna (in dialetto bolognese), dice Jimmy Bellafronte degli. Scorrono le musiche e le immagini di Freak e, chitarrista del gruppo scomparso il 16 marzo, sullo schermo della sala Tassinari di Palazzo D’Accursio. A ricordarlo c’è ilMatteo Lepore: “È stato un simbolo della nostra città, la loro musica demenziale è stata la cosa più intelligente che Bologna ha saputo dire in certi momenti”.