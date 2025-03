Iodonna.it - L'ultimo concerto il 1° aprile all'Alcatraz a Milano

Nessun ripensamento. Bugo si ritira. Il cantante aveva annunciato l’addio alle scene già a dicembre dando appuntamento ai suoi fan per unall’diil 1°. In tanti pensavano a uno scherzo, vista la data. Invece è tutto vero. Cristian Bugatti (questo il suo vero nome) sta per salutare il suo pubblico. E, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiega il motivo di questa scelta: «Se si è spenta, come è capitato a me, la cellula creativa non si può riaccendere». Bugo risponde a Morgan dopo 3 anni: «Artistoide, basta parlare di me.