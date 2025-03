Liberoquotidiano.it - "L'ultimo boy scout", uno dei migliori titoli della foltissima filmografia di Bruce Willis

L'BOYIris ore 21.15. Con, Damon Wayans e Danielle Harris. Regia di Tony Scott. Produzione Usa 1991. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA A 35 anni Hallenbeck è rimasto un inguaribile boy. Onestissimo, coraggiosissimo, bravissimo nel suo mestiere di poliziotto (prima pubblico poi privato). Purtroppo queste virtù non vengono apprezzate come meritano. Un politico corrotto lo fa licenziare, la moglie lo tradisce, il socio lo imbroglia. E infine una spogliarellista che era pagato per proteggere viene uccisa. Hallenbeck giura di trovare il colpevole. Lo trova e si prende tutte le rivincite. PERCHÈ VEDERLO Perché è senz'altro uno deidi. E anche di quella del defunto Tony Scott, un regista che spesso ha funzionato a corrente alternata.