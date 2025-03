Leccotoday.it - L'ultima stupida moda: incollano i citofoni, diverse abitazioni nel mirino

Leggi su Leccotoday.it

Incollare iper metterli fuori uso. Questo lo stupido gioco messo in atto a Mandello del Lario da alcuni ignoti nelle scorse settimane a danno didi via della Costituzione, via Cesare Battisti e via Dante Alighieri. E ora in paese si teme possa che questo comportamento.