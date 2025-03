Ilgiorno.it - L’ultima ipotesi: scarico al fiume solo in inverno

Leggi su Ilgiorno.it

nel Chiesenei mesi invernali. È l’che si profila per l’impianto di depurazione dei reflui della sponda bresciana del lago di Garda, emersa da interlocuzioni tra il commissario straordinario, il prefetto Andrea Polichetti e interlocutori istituzionali. Il tema è stato confermato in un incontro ad Asola organizzato dal coordinamento Dem dell’Alto Mantovano, dove è stato spiegato che, dall’incontro tra il commissario e gli enti mantovani, è emerso che lonel Chiese saràin, come aveva anticipato la consigliera regionale Paola Pollini. Si profilerebbe, dunque, un unico impianto a Esenta di Lonato, connel reticolo idrico minore per un utilizzo agricolo delle acque durante il periodo estivo; in, si scaricherebbe nel Chiese: sarebbe un ulteriore smantellamento di posizioni che, in questi anni di scontri fra istituzioni e territori, parevano incontrovertibili.