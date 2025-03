Spazionapoli.it - Lukaku applaude il nuovo ct Rudi Garcia: commento a sorpresa sull’ex Napoli

Romeluha rilasciato in confenreza stampa unsulct del Belgio, esonerato alnella scorsa stagione.Romeluè in Nazionale, chiamato ad evitare una rovinosa retrocessione nella Lega B di Nations League per il suo Belgio. Recentemente, i Diavoli Rossi hanno cambiato guida tecnica, esonerando il vecchio allenatore Domenico Tedesco. Al suo posto, a guidare la Nazionale belga è stato chiamato una vecchia conoscenza delcome.L’allenatore francese intende rilanciarsi dopo il flop dello scorso anno a: chiamato a guidare ildello Scudetto, è stato esonerato dopo poche partite fra le feroci critiche dei tifosi, rilasciando poi anche parole poco tenere per il presidente De Laurentiis.promuove: le parole in conferenzaè intervenuto nella conferenza stampa di presentazione per la prima gara del suoct alla guida del Belgio, valevole per lo spareggio retrocessione di Nations League contro l’Ucraina.