L’Ue è sempre più spaccata sull’Ucraina

Sembra farsipiù in salita il destino del piano da 40 miliardi di euro sul sostegno militare europeo a Kiev, proposto dall’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas. “Ci stiamo lavorando, su scala ridotta, ascoltando le preoccupazioni dei diversi Paesi”, ha detto la diretta interessata. L’obiettivo, almeno per ora, sarebbe quello di approvare cinque miliardi di euro per due milioni di munizioni chieste dal governo ucraino. Il tutto dovrebbe comunque avvenire sulla base del principio di proporzionalità dei contributi.Secondo la Kallas, le resistenze al piano arriverebbero “da Paesi che sono lontani e che forse non vedono la minaccia in modo così forte”. “Ma la minaccia c'è, oggi più che mai”, ha aggiunto. L’Alto rappresentante ha inoltre definito “inaccettabile” l’interruzione dell’invio di armamenti a Kiev.