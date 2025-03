Dday.it - L’UE contro Google: Search e Google Play violano il DMA. La replica: “Danneggiano i consumatori e le imprese europee”

Leggi su Dday.it

Non solo Apple nel mirino: oggi è il gran giorno delle big tech americane, e anchefinisce con. Le spalle al muro. Secondo la Commissione Europea Alphabet ha violato il Digital Markets Act (DMA) in relazione a due servizi per i quali è stata designata come gatekeeper..