L’Ue cambia registro dopo le critiche di Meloni | Riarmo? Chiamiamolo prontezza La spinta sui 150 miliardi di prestiti | Ecco perché converranno

ReArm Europe, il nome scelto da Ursula von der Leyen per il piano d’emergenza Ue di difesa, non sparirà dalla circolazione, come Giorgiavorrebbe. Ma la Commissione ha preso atto delle perplessità cui ha dato voce – tra gli altri – la premier italiana, affiancando a quel brand così contestato un’altra dicitura: Readiness 2030 (“2030“). Unmento non solo semantico, spiegano a Open fonti della Commissione europea. ReArm Europe «è il titolo che è stato scelto dalla presidente» von der Leyen, ed è escluso dunque che possa andare in soffitta, «ma vogliamo porre l’accento sul concetto di, e non su quello di unfine a se stesso», spiegano da Bruxelles. Quel nome tanto evocativo di un ritorno alla militarizzazione della società e dell’economia europea ha creato nelle ultime due settimane non pochi mal di pancia in Italia: nel centrodestra di governo, dovedeve guardarsi da una Lega sempre più all’arrembaggio nella sua «guerra alla guerra», ma anche dentro il Pd di Elly Schlein, ritrovatosi spaccato a metà nel voto al Parlamento europeo per ragioni non dissimili.