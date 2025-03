Oasport.it - Luciano Spalletti: “Retegui non ce l’avrebbe fatta, Kean migliorato. L’Italia non è a rischio sbandamento”

Giornata di vigilia per, che domani sera affronterà la Germania allo Stadio San Siro di Miro per l’andata dei quarti di finale della Nations League. La doppia sfida contro i tedeschi rappresenterà un crocevia della stagione della nostra Nazionale e inciderà anche sul girone delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Se gli azzurri dovessero imporsi contro i teutonici, oltre a staccare il biglietto per le Finals che ospiterebbero a Torino nel mese di giugno, finirebbero nel raggruppamento con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, evitando così il gruppo con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia nel cammino che condurrà alla prossima rassegna iridata.ha fatto il punto della situazione durante la consueta conferenza stampa che precede il primo atto di questo doppio confronto (il ritorno si disputerà domenica sera a Dortmund): “La sfida contro la Germania ha sempre del fascino, legato ai trascorsi di due Nazionali fortissime.