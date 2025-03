Thesocialpost.it - Luciana Littizzetto offende i soldati italiani, la lettera di un militare: “Sono uno di quelli che fa cagarissimo”

Le parole dipronunciate durante il programma Che tempo che fa hanno scatenato la reazione di numerosi militari, offesi dal modo in cui l’attrice ha descritto le capacità belliche del Paese. In particolare, una frase ha colpito nel vivo chi indossa l’uniforme: “Noinon siamo capaci di fare le guerre, facciamoa combattere“.Leggi anche:contro i: “Noi a fare la guerra facciamo cag***ssimo”A rispondere con forza è unin servizio, che ha scritto una lungaindirizzata proprio alla comica. “Cara (per quello che ci costi.), iouno di queiche, secondo te, fa ‘’”, esordisce il, che dimostra però fair play augurandole una pronta guarigione dopo i recenti problemi di salute.