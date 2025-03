.com - Luchè torna con il singolo Anno fantastico feat Shiva e Tony Boy

Leggi su .com

sulla scena con il nuovocon due pesi massimi delle nuove generazioni,BoyL’icona del rap italianosulla scena, venerdì 21 marzo, con il nuovo(Warner Music Italy) e per l’occasione porta con sé due pesi massimi delle nuove generazioni:Boy. Tre fuoriclasse che, con i loro stili ben definiti, riescono a mettere insieme uno street banger duro e puro, con un sound che guarda dritto oltre oceano.è la colonna sonora di chi trasforma l’ambizione in successo, un pezzo che suona come un avvertimento: il 2025 sarà segnato da chi ha già dimostrato tutto, ma ha ancora fame e tanto da dire.Alcuni giorni fa è apparsa sul profilo Spotify diuna foto che lo ritraeva con i due rapper.