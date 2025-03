Inter-news.it - Lucca nella lista dell’Inter! Per l’attacco, pure altri due profili – Sky

Leggi su Inter-news.it

per la prossima stagione. A confermarlo Gianluca Di Marzio. Ma in orbita nerazzurra anchedue nomi.NOMI IN ATTACCO – Il mercatoè uno dei temi trattati da Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport 24. Il club nerazzurro, ieri peraltro Beppe Marotta ha parlato in esclusiva, in estate dovrà rinforzare necessariamente il proprio reparto offensivo in quanto andranno via sia Marko Arnautovic che Joaoquin Correa. Sul taccuino della società interista ci sono tre nomi della Serie A: «La forzaè la continuità, è la società che ha cambiato meno dal punto di vista dell’area tecnica e della conduzione. Una società che riesce a programmare con largo anticipo e non è un caso che sia in testa alla classifica e in Champions League compete con le grandi.