Juventusnews24.com - Lucca Juventus, la rivale fa sul serio! Possibile trasferimento in Serie A, c’è anche l’Inter. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante dell’Udinese

di RedazioneNews24, lafa sul! Colpo inA, sono in corsa Napoli ed Inter oltre ai bianconeri. I dettagliIl Napoli è già al lavoro per un vice-Lukaku. Come riportato da Sky Sport, nella lista del ds Manna c'èLorenzo. Il centravanti, accostatoal calciomercato Juve, sarebbe stato individuato come il profilo ideale per gli azzurri. Ma non solo. L'attaccante italiano, infatti, sarebbe attenzionatodal, a sua volta alla ricerca di un altro attaccante per la prossima stagione.la Juve è dunque avvisata.