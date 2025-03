Biccy.it - Luca Onestini vittima di violenza al GF americano: “Minacce, sputi, cibo in faccia e razzismo”

Leggi su Biccy.it

Il mese scorsoha fatto il suo ingresso nell’ennesimo reality, La Casa de Los Famosos All Stars, la versione americana del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nel programma(con sede in California, ma che va in onda su un canale spagnolo), l’ex tronista di Uomini e Donne ha litigato con tre coinquilini: Rey Grupero, Uriel del Toro e Carlos “Caramelo” Cruz. Nel bel mezzo di queste discussioni i gieffini in questione hanno avuto atteggiamenti molto aggressivi nei confronti di, che ieri sera in puntata si è lamentato con il conduttore ed ha parlato di bullismo e anche xenofobia.E noi ci lamentiamo di un bollitore volante.La fuga di cervelli è reale, i migliori di noi se ne sono andati pic.twitter.com/6eQVaS6FfZ— A (@aaaaaag) March 18, 2025si sfoga: “Sono violenti e aggressivi, minacciano di picchiarmi”.