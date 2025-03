Ilrestodelcarlino.it - L’sos dei consumatori: "Sempre più costretti a rateizzare i pagamenti"

Bollette energetichepiù alte, cittadini in difficoltà e associazioni deiche lanciano l’allarme. È questa la fotografia di Ferrara nel 2024, risultata la provincia più cara dell’Emilia-Romagna per la bolletta del gas. Secondo il report di Facile.it, la spesa media delle famiglie ferraresi per il gas ha raggiunto 1.702 euro annui, molto al di sopra della media nazionale di 1.339 euro. Anche per l’elettricità, Ferrara registra costi elevati con una media di 803 euro all’anno, per una spesa complessiva che pesa fortemente sui bilanci familiari. Roberto Zapparoli, presidente di Feder, descrive una situazione critica: "Non riusciamo – dice – a capire cosa stia succedendo. I livelli dei costi del gas sono stratosferici e i cittadini non sanno come muoversi. Molti non riescono a consultare i portali dei gestori o il sito di Arera per confrontare le offerte più convenienti.