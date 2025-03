Juventusnews24.com - Louis Thomas Buffon rivela: «Ecco perché ho scelto la Repubblica Ceca. Vi racconto come ha reagito mio papà Gigi»

di Redazione JuventusNews24, figlio di Gianluigi e Alena Seredova, si è espresso così sulla scelta della. Le sue dichiarazioni, figlio dello storico portiere della Juventus Gianluigied Alena Seredova, ha parlato al sito della Federcalciodopo la seconda convocazione nell’Under 18 dellacosa ha detto la 17enne ala sinistra in forza alla Primavera del Pisa, fresco anche di esordio in prima squadra. PAROLE – «Sono nato e cresciuto in Italia, ma penso che per essere un professionista al 100% e svolgere al meglio il mio lavoro, ogni partita debba essere importante per me, che sia contro l’Italia o qualsiasi altra nazionale. Ero molto contento e anche curioso di conoscere la diversa cultura calcistica.