Lotto: in Campania vinti 33.500 euro

Tempo di lettura: < 1 minutoTris di vincite innell’ultima estrazione del. Si festeggia, come riporta Agipronews, a Lauro, in provincia di Avellino, in via Principe Lancellotti, con 13.500grazie a un terno, a cui si aggiungono due vincite da 10milacentrate a Pollena Trocchia – in Strada Statale 162 – e Sant’Antonio Abate, in via Roma, entrambe in provincia di Napoli. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 6,8 milioni di, per un totale di 304,6 milioni dida inizio 2025. L'articolo: in33.500proviene da Anteprima24.it.