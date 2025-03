Internews24.com - Lotta Scudetto, Zaccheroni sicuro: «L’Inter è più pronta! Ha una rosa di maggior livello…»

di Redazione: «è più! Ha unadilivello.» Le parole dell’ex tecnico In occasione della cerimonia per il premio Maestrelli, Alberto, ha parlato cosi della:LE PAROLE- «la vedo più, più matura delle altre. Atalanta e Napoli mi sembrano poco pronte per impensierirla.ha anche unapiù ampia, più dilivello. La Juve non è connessa secondo me e mi stupisce perché l’allenatore lo scorso anno l’ho seguito con grande attenzione, con stima, ha fatto tantissimo, non ha fatto solo i risultati. Thiago Motta ha fatto un grande calcio e ha valorizzato tutti i giocatori della, li ha utilizzati al meglio, ha fatto un lavoro straordinario. Quest’anno mi aspettavo molto di più.