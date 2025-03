Ilnapolista.it - Lotito: «I romanisti mi amano e vorrebbero uno come me…»

Ospite sul battello di Piero Chiambretti in ‘Fin che la barca va su Rai 3’, il presidente della Lazio, Claudio, ha parlato del suo rapporto con i tifosi della Roma: «Io faccio i fatti e non le parole – le sue parole -, io non vendo sogni, ma solide realtà. Imiperchéavere un presidente più presente». «I tifosi della Romaun presidente presente con cui sfogare le frustrazioni – ha spiegato-. Io ho il coraggio di assumermi le mie responsabilità, anche con la piazza contraria. Quest’estate contestavano la squadra, Baroni, ho avuto diecimila persone contro, ma si sono dovuti ricredere davanti ai fatti».Però la Lazio ha appena preso una ‘manita’ dal Bologna, e a questo proposito, viene chiesto a, che è anche senatore di Forza Italia, fanno più male i 5 gol subìti o i 5 Stelle? «Quello che conta è arrivare al traguardo, deve essere di monito per far capire agli addetti ai lavori gli obiettivi – la risposta di–.