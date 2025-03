Quotidiano.net - L’Ora della Terra, il WWF “spegne le luci” di tutto il mondo

Il 22 marzo non è solo la Giornata Mondiale dell’Acqua, ma è anche il giorno scelto per la celebrazione dell’Earth Hour, durante la quale, alle 20.30, ilrà leper un’ora. Si tratta di un’iniziativa globale nata grazie al WWF, giunta ormai alla sua 19esima edizione, che ha l’obiettivo di unire i cittadini, le istituzioni e le aziende per promuovere un futuro più sostenibile e combattere il cambiamento climatico. Non solo case private e aziende, anche monumenti e piazze diil pianetaranno le. Il gesto del “buio totale” è ovviamente simbolico, ma è un modo attraverso cui il WWF invita tutti a dedicare un’ora per prendersi cura del pianeta con gesti semplici ma di grande responsabilità come mantenere pulite strade e spiagge e organizzare lezioni di educazione ambientale.