Longhi | Inter 8 8 con l’Atalanta | vi spiego perché! Sfruttati episodi

Bruno, ospite a Microfono Aperto, in onda su Radio Sportiva, è tornato a parlare della vittoria dell’controda una spiegazione della squadra di Gasperini non riesce mai a fare risultato contro quella di Inzaghi.IL COMMENTO – Brunoha commentato a Radio Sportiva l’ultimo turno di Serie A. Il giornalista ha analizzato l’importante vittoria dell’contro, dando la sua versione della squadra di Gasperini sia stata battuta per l’ottava volta di fila da quella di Inzaghi: «Discorso è semplice:gioca da anni 1 vs 1, e contro l’trova un avversario che nei singoli ha una differenza tecnica a proprio favore, e soprattutto, ci vanno a nozze con questo sistema. I giocatori dell’riescono a uscire brillantemente da questa tattica in virtù della loro tecnica.