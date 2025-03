Ilgiorno.it - Lombardia: Presentata la Webapp 'Cammini della Fede' per il Giubileo 2025

Una guida digitale per viaggiatori dell’anima, capace di coniugare spiritualità, bellezza paesaggistica e cultura. È statadurante la fiera ‘Fa’ la cosa giusta’ a Fiera Milano-Rho, la’, sviluppata dal servizio informaticoConferenza episcopale italiana (Cei) in vista del. All’inaugurazione hanno preso parte il segretario generaleCei, monsignor Giuseppe Baturi e don Marco Fagotti. A portare il saluto istituzionale di Regioneè stata l’assessore al Turismo, Moda e Grandi Eventi, Barbara Mazzali. "Ireligiosi – ha detto Mazzali – sono molto più di percorsi fisici: sono viaggi interiori, esperienze che intrecciano, silenzio, natura, storia e tradizione. Con questaoffriamo a pellegrini e turisti uno strumento semplice ma straordinariamente ricco, per scoprire, o riscoprire, l’anima spirituale".