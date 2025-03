News.robadadonne.it - LOL 5: Chi ride è fuori: chi sono i nuovi conduttori e concorrenti. Quando e dove vederla

Leggi su News.robadadonne.it

La quinta stagione di LOL: Chista per approdare su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo a partire dal prossimo 27 marzo con i primi 5episodi, per arrivare poi all’ultimo, il 3 aprile.Il comedy show Original dei record prodotto in Italia, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, vedrà deiprendere il posto di Fedez, Mara Maionchi (che è stata alla conduzione solo nella prima edizione) e Frank Matano.I co-host della quinta edizione saranno Angelo Pintus – che proprio all’edizione d’esordio prese parte – e Alessandro Siani, per la prima volta nei panni di conduttore.“La paura più grande per un comico è deludere, ma vale per tutti: cantanti, attori, giornalisti – ha dichiarato l’attore napoletano al Corriere, parlando di questa nuova avventura – Ogni giorno si riparte da zero, e più che una questione di timore, è il coraggio che deve restare alto”.