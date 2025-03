Ilgiorno.it - Lo Sloworking day a Vimercate: "Lentezza fa rima con qualità"

Leggi su Ilgiorno.it

Domaniospita il primo Festival del Lavoro “a ritmo di vita”. Partecipano università, Bicocca e Cattolica, imprese, associazioni, Banca Etica, studenti e dottorandi. L’appuntamento nella Giornata della Felicità "mentre una ricerca certifica che solo 4 su 100 sono contenti del proprio posto", anticipa, l’associazione nata in città 10 anni fa che ha organizzato l’appuntamento. "Siamo stati dei visionari – dice la presidentessa Vanessa Trapani – allora a parlare di questi temi eravamo in pochi, oggi sono al centro delle agende politiche e sociali". Nuova anche la formula del confronto fra tante realtà pronte a mettere in cima alla priorità "la" che portanell’esistenza, ma anche nella professione. La formula dell’evento è innovativa, il dibattito sarà in vari punti della città, diffuso, nella sede di via Santa Marta, in biblioteca, alla libreria il Gabbiano.