Ilfattoquotidiano.it - Lo scudo col “blasone” del passato, zero sul futuro: Elkann si sente Re Sole in Parlamento. “Senza Stellantis l’auto in Italia sarebbe morta”

Canta le lodi della famiglia e dell’azienda, snocciola i dati storici sugli investimenti, la ricchezza prodotta. Si trasforma in Re: “di noinascomparsa, come l’informatica dopo Olivetti e la chimica dopo Montedison”, dice col cipiglio del padrone del settore. Ma dimentica gli aiuti pubblici a sostegno, i posti di lavoro persi nell’ultimo decennio e, soprattutto, quando deve fornire numeri sulditutto si fa nebuloso. All’orizzonte però sono già pronti i colpevoli se gli obiettivi non dovessero essere raggiunti: le regole europee sul green, il mercato che cambia, i dazi di Donald Trump.Johnsi è fatto attendere a lungo dalma chi si aspettava una schiarita sui programmi per le fabbrichene è rimasto deluso dalla sua audizione di fronte a deputati e senatori.