Lo scialpinista morto travolto dalla slavina sul Tonale si chiamava Gerhard Johannes Reuter ed era un famoso speaker radiofonico

Silotedescovalanga che si è staccata poco dopo le undici del mattino dal ghiacciaio Presena, nei pressi del Passo del. L’ammasso di neve ha sommerso il 49enne,tedesco, e anche due suoi amici e compagni di spedizione che sono stati estratti ancora vivi dai soccorritori delle squadre del Soccorso Alpino. I due sono ora ricoverati in gravi condizioni, in prognosi riservata.è stato estratto già in arresto cardiaco: a nulla sono valse le manovre di rianimazione eseguite sul posto dall’equipe medica. Illeso per miracolo l’ultimo della comitiva, di nazionalità spagnola, che ha dato l’allarme subito dopo la valanga, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica per la valanga.