Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Tallin 2025 in DIRETTA: Pellegrino vola in finale! Cassol ed Hellweger fuori ai quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.12. Questi i protagonisti della seconda semi:JAY Renaud FRAOGDEN Ben USACHAPPAZ Jules FRAANGER Edvin SWEBOURDIN Remi FRAVIKE Oskar Opstad NOR19.11:E’ INEEEEE! L’azzurro si incolla a Klaebo e chiude al secondo posto. Chanavat cade nel rettilineoma quando era dietro a. Ripescabili Valnes e Amundsen19.10:terzo dietro a Chanavat e Klaebo a metà gara19.07: Semidurissima, la prima in campo maschile con Federico. Questi i protagonisti:KLAEBO Johannes Hoesflot NORCHANAVAT Lucas FRAFederico ITAAMUNDSEN Harald Oestberg NORVALNES Erik NOREVENSEN Ansgar NOR19.04: E’per la andorrana Del Rio, allenata da Christian Zorzi! Per la prima volta la giocane atleta di Andorra conquista ladi Coppa del Mondo, seconda in semialle spalle della dominante Faehndrich.