Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Tallin 2025 in DIRETTA: Pellegrino quarto con qualche rimpianto! Trionfano Klaebo e Faehndrich

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36: PECCATO!chiude alposto, un po’ chiuso nel secondo giro l’azzurro che non è riuscito a scatenare i cavalli.vince la quindicesimaconsecutiva19.35:ultimo a metà gara19.34: Partita la finale!19.31. Questi i protagonisti della finale maschile delladi:1Johannes Hoesflot NOR1Federico ITA2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR1 VALNES Erik NOR2 CHAPPAZ Jules FRA2 ANGER Edvin SWE19.26: Grande attesa per la finale maschile con Federicoche punta al podio. Grande condizione per l’azzurro ma i rivali di grandello non mancano, a partire da Re19.24: VITTORIA PER LA SVIZZERAche fa gara di testa e non si fa raggiungere dalle rivali, secondo posto per la svedese Dahlqvist, terza piazza per la statunitense Kern, quarta l’andorrana Del Rio che ha perso qualcosa di troppo sull’ultima salita19.