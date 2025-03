Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Tallin 2025 in DIRETTA: Cassol brillante, attesa per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50: Alle 16.04 il via delle qualificazioni maschili15.45: Queste le altre atlete qualificate: Rydzek, Kahara, Meier, Ribom, Del Rio, Johnsen, Smith, Quintin, Janatova, Ilar, Krehl, Myhre, Rosenberg, Gimmler, Gal, Weber, Harviken, Pignot, Pulles, L. Weng15.43: Queste le prime dieci in classifica: Faehndrich, Joensuu, Hagstroem, Lundgren, Skistad, Kern,, Dahlqvist, Myhrvold, Fischer15.41: Skistad si inserisce in quinta posizione15.40: Fischer si inserisce al decimo posto15.39: SESTO POSTO PER!15.39: Primo posto per Faehndrich15.38: Joensuu prima al momento, terza Lundgren15.37: Hagstroem in testa, quarto posto per Myhrvold15.37: Quarto posto per Kahara15.36: Kern al comando, seconda Dahlqvist15.35: Quintin si inserisce al quarto posto15.