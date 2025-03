Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il via

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39 Corridori che si stanno incolonnando alla partenza, via ufficiale alle 11.50.11.36 Il vincitore uscente è il campione italiano Alberto Bettiol, in gara anche oggi.11.33 Cambiamento radicale per quest’edizione numero 106. Dopo diverse edizioni che hanno offerto un percorso maggiormente favorevole a sprinter e finisseur la corsa fa il suo ritorno sul tracciato classico, con l’arrivo in salita sulle rampe del Santuario di Superga.11.30 Buongiorno e benvenuti nellatestuale della, storica corsa che precede l’attesissimo appuntamento della-Sanremo.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della, storica corsa che precede l’attesissimo appuntamento della-Sanremo. Dopo diverse edizioni che hanno offerto un percorso maggiormente favorevole a sprinter e finisseur la corsa fa il suo ritorno sul tracciato classico, con l’arrivo in salita sulle rampe del Santuario di Superga.