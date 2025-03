Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2025 in DIRETTA: splende la stella di Del Toro in quel di Superga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:02 Si chiude qui la nostratestuale della. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.16:01 Primo degli italiani Lorenzo Fortunato, ottavo al traguardo con 38 secondi di ritardo dal vincitore.15:59 LA TOP TEN DELLA1-Isaac Del(MEX, UAE Team Emirates – XRG) 3:56.492-Ben Tulett (GBR, Team Visma – Lease a Bike) s.t.3-Tobias Halland Johannessen (NOR, Uno – X Mobility) +0:084-Adam Yates (GBR, UAE Team Emirates – XRG) +0:235-Einer Rubio (COL, Movistar Team) +0:276-Anders Halland Johannessen (NOR, Uno – X Mobility) +0:347-Jefferson Alexander Cepeda (ECU, EF Education – EasyPost) +0:378-Lorenzo Fortunato (ITA, XDS Astana Team) +0:389-Harold Martin Lopez (ECU, XDS Astana Team) +0:4010-Michael Storer (AUS, Tudor Pro Cycling Team) +0:4115:56 Seconda posizione per il britannico del Team Visma – Lease a Bike, terzo il norvegese Tobias Johannessen (Uno – X Mobility).