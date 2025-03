Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2025 in DIRETTA: l’arrivo in salita a Superga chiama gli scalatori

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della, storica corsa che precede l’attesissimo appuntamento della-Sanremo. Dopo diverse edizioni che hanno offerto un percorso maggiormente favorevole a sprinter e finisseu la corsa fa il suo ritorno sul tracciato classico, coninsulle rampe del Santuario di.177 km da Rho acon i primi 140 km totalmente pianeggianti che porteranno a. Da qui inizieranno i due giri del circuito conclusivo, con il primo che si concluderà al Bivio didi 4.8 km con pendenza media del 9,2% che darà una iniziale sensibile scrematura al gruppo. Dallo scollinamento spazio poi ad una rapida e tecnica discesa e via al giro decisivo. A differenza della scalata precedente, raggiunto il Bivio, i corridori proseguiranno per affrontare altri 600 durissimi metri fino al traguardo.