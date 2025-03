Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2025 in DIRETTA: iniziata la gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Diversi attacchi nel gruppo, non va via però ancora la fuga giusta.11.57 Competitiva anche l’XDS Astana con il vincitore dell’edizione 2024 Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Lorenzo Fortunato ed il colombiano Harold Tejada. Doppia scelta in casa Tudor Pro Cycling Team, che potrà approfittare dell’ottima forma dell’australiano Michael Storer, e delle certezze rappresentate dallo svizzero Marc Hirschi. Occhi puntati infine sull’ecuadoriano dell’EF Education Easypost Richard Carapaz, tra gli uomini maggiormente attesi.11.55 Percorso dunque che strizza l’occhio agli scalatori puri, ragion per cui l’UAE Team Emirates XRG punta forte sul messicano Isaac Del Toro e sul britannico Adam Yates.11.52 Curiosità nel capire se ci sarà battaglia per la fuga.