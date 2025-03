Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2025 in DIRETTA: inizia la salita decisiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:38 Ci siamo!la!15:36 Ci sono anche Fortunato ed Ulissi nel gruppo dei migliori.15:35 Siamo all’interno degli ultimi 10 km di gara. Poco meno di 5 km all’avvio della seconda ed ultima scalata verso la Basilica di Superga.15:34 Un instancabile Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG), dopo aver tirato nella prima parte di, rientra in discesa e si rimette a disposizione dei propri capitani Del Toro ed Adam Yates.15:31 Concluso il tratto in discesa. Sempre al comando il tedesco Jonas Rutsch. Per il reduce della fuga della prima ora poco meno di 20 secondi sul gruppo.15:28 Formazione sperimentale per il Team Visma – Lease a Bike, che punta tutto sul britannico Ben Tullett, anch’egli presente nel gruppo dei migliori.