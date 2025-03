Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2025 in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi sfiora i tre minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:07 La Tudor Pro Cycling Team ha conquistato tre affermazioni nelle corse di un giorno in questo inizio di.13:04 La UAE Team Emirates – XRG è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di successi nelle corse di un giorno in questo inizio stagione: sei le affermazioni della formazione in cui milita Tadej Pogacar.13:01 Ildeiè ora di 2? e 45”.12.58 Ricordiamo i: il tedesco Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty), il giapponese Nariyuki Masuda (JCL Team UKYO) e gli italiani Kristian Sbaragli (Team Solution Tech – Vini Fantini), Davide Baldaccini (Team Solution Tech – Vini Fantini) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta).12.56 Margine che ora scende sotto i 3?.12.53 A dettare il passo nel plotone sono UAE Team Emirates – XRG e Tudor Pro Cycling Team.