Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2025 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi, 65 km all’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:23 Riassumiamo nuovamente la situazione. Al comando troviamo il tedesco Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty), il giapponese Nariyuki Masuda (JCL Team UKYO) e gli italiani Kristian Sbaragli (Team Solution Tech – Vini Fantini), Davide Baldaccini (Team Solution Tech – Vini Fantini) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). Per i2 minuti di margine sul.14:20 65 kmdella, tornata al percorso classico dopo edizioni in cui il finale ha strizzato l’occhio a sprinter resistenti e finisseur.14:17 Pianura che tornerà a farla da padrona fino all’imbocco delle prime rampe della salita di Superga.14:14 Tra un paio di chilometri ci sarà uno strappetto di un km con pendenze in doppia cifra seguito da una breve e rapida discesa.