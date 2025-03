Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2025 in DIRETTA: gran selezione in salita, si stacca Bettiol

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:28 Formazione sperimentale per il Team Visma – Lease a Bike, che punta tutto sul britannico Ben Tullett, anch’egli presente nel gruppo dei migliori.15:27 Nel gruppetto dei migliori figurano il messicano Isaac Del Toro ed il britannico Adam Yates, l’ecuadoriano Richard Carapaz, lo svizzero Marc Hirschi e l’australiano Michael Storer. Sembrano loro i principali favoriti per la vittoria.15:25 6 km di discesa, circa 7 di pianura e poi ladecisiva verso la Basilica di Superga!15:23 Rutsch transita per primo al Bivio di Superga. Meno di 20 km all’arrivo di questa!15:21 Ripreso Mattia Bais, qualche metro di vantaggio invece per il tedesco Jonas Rutsch.15:20 In difficoltà Alberto, che perde contatto dai migliori a meno di un km dal termine della prima